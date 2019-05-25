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Сергачёв: какую-то хрень пропустили на самом деле. Что это за гол вообще?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сергачёв: какую-то хрень пропустили на самом деле. Что это за гол вообще?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Михаил Сергачёв поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

«Не получилось забить, какую-то хрень пропустили, на самом деле. Что это за гол вообще? Чисто повезло, отскок там был. Надо отдать им должное, они хорошо сыграли в обороне против наших нападающих. Не дали ничего сделать.

Волнения не было при счёте 0:0, мы знали, к чему идём. Могли забить, особо не тушевались, но пропустили вот эту непонятную шайбу. И всё. Они впятером встали на пятаке и ничего не дали сделать.

Это провал? Не знаю. С тренером говорите. Давление прошло ещё с американцами. Сегодня вышли готовые, уверенные в своих силах. Сделали пару потерь, они создали пару моментов. А так, особо они ничего не сделали. Хорошо в обороне сыграли. Это всё, что они умеют. Они нас перебросали? А как они перебросали? Бросали от углов, втроём на ворота шли. Опасностей не было», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Посмотреть видео можно в YouTube.

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