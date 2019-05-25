Йокихарью: у России в составе настоящие звёзды, но хоккей — командная игра

Защитник сборной Финляндии Хенри Йокихарью подвёл итоги выигранной встречи с командой России (1:0).



«Просто мы показываем хорошую командную игру. У России много индивидуально сильных игроков. Не отрицаю, что сегодня соперник был очень хорош, но мы играли лучше как команда, а хоккей — командная игра. Сегодня мы были лучше. Нам надо было показать свою лучшую игру. Это командная игра, если кто-то из россиян начинал обыгрывать или бросать, мы всегда друг друга страховали.



У них в составе настоящие звёзды. Думаю, у них начали сдавать нервы. Мы продолжали работать и знали, что шансы будут. Счастлив, что Марко забил в тот момент.



Что значит выход в финал? Пока это один из главных моментов в моей жизни. Но я не хочу относиться к этому слишком серьёзно. Надо просто играть, а не сжимать судорожно клюшку. Мы просто выйдем и будем играть», — передаёт слова защитника корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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