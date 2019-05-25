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Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Назаров: тренеры сборной России не разобрались, кого нужно было делать капитаном
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал работу тренерского штаба сборной России по хоккею, которая в полуфинальном матче чемпионата мира уступила команде Финляндии со счётом 0:1.

«На мой взгляд, была проведена идеальная работа в плане приглашения в сборную главных звёзд российского хоккея. А вот тренерский штаб, увы, не разобрался. При всём моём уважении к тренерам — а я их всех знаю и они мои друзья — надо сказать, что они просто не разобрались.

Дело не в пресловутых 160 бокалах пива, о которых не говорил и не писал только ленивый. Мне кажется, тренеры не разобрались, кого нужно было делать капитаном. Это не камень в огород большого мастера Ильи Ковальчука, просто на данный момент есть молодые игроки, которые сильнее. Нужно делать выводы, с такой сборной мы должны были выигрывать золото», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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