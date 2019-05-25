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Главный тренер сборной России – о поражении финнам на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Россия — Финляндия — 0:1, Илья Воробьёв
Павел Панышев
«Главная ошибка? Пока всё свежо…» Воробьёв объяснил фиаско сборной России
Главный тренер сборной России дал комментарии после поражения в полуфинале в матче с Финляндией.
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России по хоккею провела полуфинальный матч чемпионата мира – 2019 с командой Финляндии. Наши хоккеисты проиграли сопернику со счётом 0:1. Теперь российские игроки будут играть в матче за третье место. Итоги встречи с финнами подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.

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Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.

«Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак»

— В чём причины поражения?
— Не смогли забить. Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак, если она вчистую не шла.

— В концовке команда действовала по тренерской установке?
— Финны ложились под шайбу. Конечно, хотелось бы чуть-чуть больше бросков. Я имею ввиду «6 на 5».

— За весь матч Россия всего один раз сыграла в большинстве. Вам это не кажется странным?
— Что сейчас про это говорить?

— В целом, проиграли по делу?
— Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили.

— Разбирали игру финского вратаря Ланкинена?
— Конечно, разбирали.

«У финнов хорошая система, они не допустили ошибок»

— Что скажете о финнах?
— Они вышли кусаться, биться.
— Вы были готовы к их игре и что нужно было для победы?
— Голы. У финнов хорошая система, они не допустили ошибок.

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Его автора когда-то отправляли в фарм-клуб «Кузни».

— Будет ли мотивация на матч за третье место?
— Мы сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу.

— В Америкой в атаке получалось лучше. Что не получилось сегодня?
— Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, всё ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.

— В чём ваша главная ошибка?
— Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока всё свежо.

— Есть ли претензии к лидерам команды?
— У нас завтра игра.

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