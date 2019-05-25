«Главная ошибка? Пока всё свежо…» Воробьёв объяснил фиаско сборной России

Главный тренер сборной России дал комментарии после поражения в полуфинале в матче с Финляндией.

Сборная России по хоккею провела полуфинальный матч чемпионата мира – 2019 с командой Финляндии. Наши хоккеисты проиграли сопернику со счётом 0:1. Теперь российские игроки будут играть в матче за третье место. Итоги встречи с финнами подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.

Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.

«Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак»

— В чём причины поражения?

— Не смогли забить. Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак, если она вчистую не шла.

— В концовке команда действовала по тренерской установке?

— Финны ложились под шайбу. Конечно, хотелось бы чуть-чуть больше бросков. Я имею ввиду «6 на 5».

— За весь матч Россия всего один раз сыграла в большинстве. Вам это не кажется странным?

— Что сейчас про это говорить?

— В целом, проиграли по делу?

— Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили.

— Разбирали игру финского вратаря Ланкинена?

— Конечно, разбирали.

«У финнов хорошая система, они не допустили ошибок»

— Что скажете о финнах?

— Они вышли кусаться, биться.

— Вы были готовы к их игре и что нужно было для победы?

— Голы. У финнов хорошая система, они не допустили ошибок.

Гол финнов, который сделал России больно. Такого фиаско не ждал никто Его автора когда-то отправляли в фарм-клуб «Кузни».

— Будет ли мотивация на матч за третье место?

— Мы сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу.

— В Америкой в атаке получалось лучше. Что не получилось сегодня?

— Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, всё ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.

— В чём ваша главная ошибка?

— Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока всё свежо.

— Есть ли претензии к лидерам команды?

— У нас завтра игра.