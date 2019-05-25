«Главная ошибка? Пока всё свежо…» Воробьёв объяснил фиаско сборной России

Сборная России по хоккею провела полуфинальный матч чемпионата мира – 2019 с командой Финляндии. Наши хоккеисты проиграли сопернику со счётом 0:1. Теперь российские игроки будут играть в матче за третье место. Итоги встречи с финнами подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.
«Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак»
— В чём причины поражения?
— Не смогли забить. Надо было заносить шайбу, больше лезть на пятак, если она вчистую не шла.
— В концовке команда действовала по тренерской установке?
— Финны ложились под шайбу. Конечно, хотелось бы чуть-чуть больше бросков. Я имею ввиду «6 на 5».
— За весь матч Россия всего один раз сыграла в большинстве. Вам это не кажется странным?
— Что сейчас про это говорить?
— В целом, проиграли по делу?
— Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили.
— Разбирали игру финского вратаря Ланкинена?
— Конечно, разбирали.
«У финнов хорошая система, они не допустили ошибок»
— Что скажете о финнах?
— Они вышли кусаться, биться.
— Вы были готовы к их игре и что нужно было для победы?
— Голы. У финнов хорошая система, они не допустили ошибок.
— Будет ли мотивация на матч за третье место?
— Мы сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу.
— В Америкой в атаке получалось лучше. Что не получилось сегодня?
— Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, всё ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.
— В чём ваша главная ошибка?
— Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока всё свежо.
— Есть ли претензии к лидерам команды?
— У нас завтра игра.
- 25 мая 2019
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