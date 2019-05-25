Канада сыграет с Финляндией в финале чемпионата мира по хоккею

Определились участники финального поединка чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В нём встретятся команды Канады и Финляндии.



Финны в полуфинале оказались сильнее сборной России, выиграв со счётом 1:0. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.



Канадцам победа в своём полуфинале досталась намного легче. Они обыграли сборную Чехии со счётом 5:1. Голами отметились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.



Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится завтра, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск.