Канада сыграет с Финляндией в финале чемпионата мира по хоккею
Определились участники финального поединка чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В нём встретятся команды Канады и Финляндии.
Финны в полуфинале оказались сильнее сборной России, выиграв со счётом 1:0. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила, отличившийся на 51-й минуте встречи. Его ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.
Канадцам победа в своём полуфинале досталась намного легче. Они обыграли сборную Чехии со счётом 5:1. Голами отметились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.
Финальный матч между сборными Финляндии и Канады состоится завтра, 26 мая. Начало поединка — в 21:15 мск.
Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор
Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.
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