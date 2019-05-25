Маршессо — о ЧМ-2019: у России была лучшая команда на бумаге, столько суперзвёзд

Нападающий сборной Канады Джонатан Маршессо прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).

«Наверное, чехи были разочарованы. Это нормально, все хотели победить. Мы провели великолепный матч. Мы стали играть гораздо лучше, адаптировались. В первом матче у нас мало что получалось, потом мы нашли свою игру. Секретов в хоккее нет, главное — пахать и играть вместе, это принесёт успех. Мы уверены в себе, но и финны наверняка тоже. Будет хорошая игра.

Удивлён ли финалу с Финляндией? У России была лучшая команда на бумаге, столько суперзвёзд! Но это доказывает, что сборная Финляндии всегда выкладывается и играет правильно. Будет тяжёлый матч. В группе они нас обыграли, были лучше нас тогда. Надо быть готовыми к ним, у них очень рабочая команда, против такой тяжело играть. Это команда, которая не сдаётся, несмотря ни на что. Выкладывается, хорошо бежит, играет просто, на ворота. Там хорошие игроки и хороший вратарь. Надо быть готовыми», — передаёт слова Маршессо корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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