Будете ли вы смотреть матч за третье место с участием сборной России на ЧМ-2019?
Сегодня, 26 мая, в заключительный игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, будут разыграны медали. Сборная России в матче за третье место сыграет с командой Чехии. Начало встречи — в 16:45 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Будете ли вы смотреть матч за третье место с участием сборной России?».
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В финальном матче сыграют команды Финляндии и Канады.
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