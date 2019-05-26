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Будете ли вы смотреть матч за третье место с участием сборной России на ЧМ-2019?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Будете ли вы смотреть матч за третье место с участием сборной России на ЧМ-2019?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сегодня, 26 мая, в заключительный игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, будут разыграны медали. Сборная России в матче за третье место сыграет с командой Чехии. Начало встречи — в 16:45 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Будете ли вы смотреть матч за третье место с участием сборной России?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В финальном матче сыграют команды Финляндии и Канады.

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