Хаканпяя: Финляндия отладила свою тактику и способна обыграть любого на ЧМ-2019

Защитник сборной Финляндии Яни Хаканпяя поделился ожиданиями от предстоящей встречи с национальной командой Канады в финальном матче чемпионата мира 2019 года.
«В финале нам надо продолжать гнуть свою линию и соблюдать ту систему, которую нам привил тренерский штаб перед турниром. Мы отладили свою тактику на протяжении чемпионата мира и сейчас пребываем в отличном состоянии. Уверен, Финляндия способна обыграть любого», — приводят слова защитника «Известия».
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
В матче за третье место сыграют сборные России и Чехии, золотые медали разыграют команды Канады и Финляндии. Оба матча состоятся сегодня, 26 мая.
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