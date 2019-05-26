Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

«Твиттер» ИИХФ — о сборной России: начинается матч — завершается работа тренера

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
«Твиттер» ИИХФ — о сборной России: начинается матч — завершается работа тренера
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Международная федерация хоккея в официальном «твиттере» организации пошутила на тему поражения сборной России в полуфинале чемпионата мира 2019 года. Подопечные Ильи Воробьёва уступили команде Финляндии (0:1).

«Советская поговорка: начинается матч — завершается работа тренера», — сказано в сообщении.

Отметим, что рейтинг силы — это изобретение ИИХФ. Каждый день, по итогам состоявшихся матчей на чемпионате мира, происходит обновление этого рейтинга. Его суть заключается в том, что последний матч команды описывается одной ироничной фразой.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут — великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте — отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Третьяк — о поражении в полуфинале ЧМ-2019: ни одной хорошей комбинации
Воробьёву нужно уйти. Проиграть финнам с таким составом – это позор
Его кандидатура изначально казалось сомнительной для сборной России, а ЧМ-2019 это только подтвердил.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент