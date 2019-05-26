Кубалик — об 1:5: трудно объяснить. Теперь нужно быть готовыми к игре за бронзу

Нападающий сборной Чехии Доминик Кубалик прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира со сборной Канады (1:5). В матче за третье место чешская команда сыграет со сборной России.

«Это трудно объяснить. Мы не смогли вырваться из их стиля игры. Набрасывали шайбу на ворота Канады, но там никого не было из наших игроков. Совсем не наша игра. Теперь нужно отдохнуть и быть готовыми к игре за бронзу», — цитирует Кубалика официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. На нынешнем турнире подопечные Рикарда Грёнборга проиграли Финляндии в четвертьфинале.