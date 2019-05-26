Р. Ротенберг — о матче за бронзу: играем на победу. С нами Россия!

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг отметил, что в матче за третье место на ЧМ-2019 национальная команда будет играть на победу. Сегодня, 26 мая, подопечные Ильи Воробьёва сыграют с командой Чехии. Начало встречи — в 16:45 мск.

«Играем на победу. Потом всё остальное. С нами Россия!» — заявил Ротенберг сразу после поражения в полуфинальном матче с командой Финляндии (0:1).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия). В финальном матче сыграют команды Финляндии и Канады.