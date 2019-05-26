Стечер — о финале ЧМ-2019: особенные чувства. Ради этого Канада сюда приехала

Защитник сборной Канады Трой Стечер прокомментировал победу в полуфинале чемпионата мира 2019 года с командой Чехии (5:1).

«Особенные чувства, ведь это именно то, зачем мы сюда приехали. У нас есть шанс на победу. Нам нравится наша игра. Правда, сегодня мы допустили много бросков по воротам. Необходимо улучшить этот компонент завтра», — цитирует Стечера официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. На нынешнем турнире подопечные Рикарда Грёнборга проиграли Финляндии в четвертьфинале.

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