В Федерации хоккея Франции хотят, чтобы «Локомотив» сыграл матч КХЛ в Париже

Президент Федерация хоккея Франции Люк Тардиф сообщил, что организация хочет провести в Париже матч КХЛ с участием «Локомотива». В ярославском клубе играет французский нападающий Стефан Да Коста.

«Мы работаем над проведением у нас матча КХЛ. Я хотел бы, чтобы к нам приехала команда Да Косты, так как он родился в Париже.

Вступление в КХЛ клуба из Парижа или Марселя? После чемпионата мира 2017 года мы поняли, что наша арена в Берси мала. Нам нужна ещё одна арена, и мы находимся в процессе обсуждения вопроса с властями Парижа по поводу строительства дворца на девять тысяч зрителей. Что касается Марселя, то культуры хоккея там нет.



Мы встретимся с представителями КХЛ, после того как у нас пройдёт встреча с мэром Парижа и министром спорта страны. Сейчас же у нас впереди — конгресс федерации, на котором мы обсудим, как вернуться в высший дивизион чемпионата мира, где мы играли с 2008 года», — цитирует Тардифа ТАСС.