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Сборная России объявила состав на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России объявила состав на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Чехии, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 26 мая, начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.

По сравнению с полуфиналом с Финляндией в составе одно изменение — Сергей Плотников занял место Ивана Телегина в четвёртом звене.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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