Сборная России объявила состав на матч за бронзовые медали ЧМ-2019 с Чехией

Тренерский штаб сборной России определился с составом на предстоящий матч за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Чехии, сообщает пресс-служба ФХР в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 26 мая, начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Подопечные Ильи Воробьёва выйдут на игру в следующем составе:



Василевский (Георгиев);

Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.

По сравнению с полуфиналом с Финляндией в составе одно изменение — Сергей Плотников занял место Ивана Телегина в четвёртом звене.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).