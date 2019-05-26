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Россия — Чехия: Михаил Григоренко открыл счёт в матче за бронзу ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия — Чехия: Михаил Григоренко открыл счёт в матче за бронзу ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России открыла счёт в матче за бронзовые медали чемпионата мира с командой Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом периоде подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд, после того как нападающий Михаил Григоренко подправил дальний бросок защитника Михаила Сергачёва. Команды встречались на групповой стадии, и тогда подопечные Ильи Воробьёва одержали победу со счётом 3:0.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Стивена Эллиса.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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