Россия — Чехия: Михаил Григоренко открыл счёт в матче за бронзу ЧМ-2019

Сборная России открыла счёт в матче за бронзовые медали чемпионата мира с командой Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом периоде подопечные Ильи Воробьёва вышли вперёд, после того как нападающий Михаил Григоренко подправил дальний бросок защитника Михаила Сергачёва. Команды встречались на групповой стадии, и тогда подопечные Ильи Воробьёва одержали победу со счётом 3:0.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Стивена Эллиса.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).