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Сборная России обыграла Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России обыграла Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная России встречалась с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.

Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. В основное время, как и в дополнительное, победитель выявлен не был, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.

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ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 16:45 МСК
Россия
3 : 2
1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0
Чехия
1:0 – Григоренко (Сергачёв) – 13:00 (5x5), 1:1 – Ржепик (Скленичка, Рутта) – 13:41 (5x5), 1:2 – Кубалик (Коварж, Гулаш) – 18:34 (5x5), 2:2 – Анисимов (Гусев) – 20:39 (5x5), 3:2 – Ковальчук – 70:00 ( ПБ)
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