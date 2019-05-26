Сергачёв: что было бы, если с финнами сыграли попроще? Если бы у бабушки был…

Защитник сборной России Михаил Сергачёв подвёл итоги ЧМ-2019, на котором российская команда выиграла бронзовые медали, обыграть в матче за третье место чехов (3:2 Б).
«Василевский сегодня превзошёл сам себя, вытащил всё что можно и нельзя. И в основное время, и в овертайме, и на буллитах. Огромное спасибо ему, он молодец.
Не очень собранно вышли на матч? Не знаю, ничего не могу об этом сказать. Считаю, что все бились. Самое главное, что не пропустили в концовке. Может быть, сыграли не так активно в атаке, но в обороне старались. Иногда не получалось, но Василевский сделал всё, как надо.
Доволен ли я лично своей игрой? Да, почему нет. Скажу так: на троечку. Я прибавлял от игры к игре? Спасибо. На самом деле, я не обращал внимания на свою игру. Просто выходил, старался давать точные передачи и разрушать атаки соперников, бросать по воротам. У меня не было каких-то критериев, хорошо или плохо я играю.
Сегодня было больше простых решений. Просто вчера многие ребята сыграли по 20 минут. Нужно было упростить игру, тем более что чехи — это не финны. Необходимо было играть попроще, передачи отдавать попроще, забрасывать в чужую зону. Что было бы, если бы так сыграли с финнами? Я не знаю. Если у бабушки был бы… Продолжать не буду», — передаёт слова Сергачёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 26 мая 2019
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