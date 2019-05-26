Третьяк: И. Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него контракт

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Илья Воробьёв продолжит работу на посту наставника национальной команды. Сегодня, 26 мая, сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в серии буллитов Чехию со счётом 3:2 Б.



«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него контракт», — приводит слова Третьяка «РИА Новости».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).