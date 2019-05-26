И. Воробьёв: желаю ли я продолжить работу со сборной? Следующий вопрос
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поблагодарил игроков команды за выступление на чемпионате мира в Словакии.
«Не знаю. Наверное, добавилось седых волос. Возможно, год назад я был более спокойным человеком, чем сейчас. Ребята приехали с позитивным настроем. Одна игра у нас не получилась. Спасибо ребятам, что приехали. Они не занимались перетягиванием одеяла. Одну только игру проиграли.
Остаюсь ли я? Вы какой-то вопрос задаёте. Это мне вопрос? Есть ли у меня желание? Следующий вопрос. Вы сейчас будете мне под кожу лезть или как это называется?» — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.
Третьяк: И. Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него контракт
- 26 мая 2019
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