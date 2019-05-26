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И. Воробьёв: желаю ли я продолжить работу со сборной? Следующий вопрос

ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: желаю ли я продолжить работу со сборной? Следующий вопрос
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поблагодарил игроков команды за выступление на чемпионате мира в Словакии.

«Не знаю. Наверное, добавилось седых волос. Возможно, год назад я был более спокойным человеком, чем сейчас. Ребята приехали с позитивным настроем. Одна игра у нас не получилась. Спасибо ребятам, что приехали. Они не занимались перетягиванием одеяла. Одну только игру проиграли.

Остаюсь ли я? Вы какой-то вопрос задаёте. Это мне вопрос? Есть ли у меня желание? Следующий вопрос. Вы сейчас будете мне под кожу лезть или как это называется?» — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая.

Третьяк: И. Воробьёв продолжит работу в сборной России, у него контракт
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