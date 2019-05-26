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18-летний Какко в один год выиграл молодёжный и взрослый чемпионаты мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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18-летний Какко в один год выиграл молодёжный и взрослый чемпионаты мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады встретилась с командой Финляндии в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу финнов.

В январе 2019 года сборная Финляндии также выиграла и молодёжный чемпионат мира. В составе обеих сборных сыграл 18-летний Каапо Какко. Один из главных фаворитов предстоящего драфта НХЛ стал автором решающей шайбы в финале МЧМ, а на взрослом чемпионате мира забросил шесть шайб и сделал одну голевую передачу в 10 матчах.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.

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