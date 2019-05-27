Кучеров стал вторым бомбардиром ЧМ-2019, Гусев разделил третье место
В Словакии завершился очередной чемпионат мира по хоккею, победителем которого стала сборная Финляндии.
Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий сборной Швеции Вильям Нюландер, набравший 18 (5+13) очков. Второе место занял форвард сборной России Никита Кучеров, забросивший шесть шайб и отдавший 10 результативных передач. Третье место разделили Никита Гусев и нападающий сборной Чехии Якуб Ворачек, набравшие по 16 (4+12) баллов. Пятое место занял форвард сборной Канады Марк Стоун, на счету которого 14 (8+6) очков.
Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Братиславе и Кошице, завершился 26 мая. Чемпионом мира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команд Канады со счётом 3:1. Сборная России заняла третье место на турнире.
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