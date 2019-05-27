Генменеджер «Коламбуса» — о победе сборной Финляндии: невероятная команда!
Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира 2019 года. В решающем матче мирового первенства финская команда победила сборную Канады со счётом 3:1. Дубль оформил капитан финнов Марко Анттила.
«Невероятная команда! Все преданные бойцы. Мои поздравления Йере Лехтинену и Юкке Ялонену и всем остальным в команде, поздравляю всех львов на льду. Финляндия — чемпион мира!», — написал Кекяляйнен в своём «твиттере».
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.
Финны – чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли
Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.
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