Генменеджер «Коламбуса» — о победе сборной Финляндии: невероятная команда!

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал победу сборной Финляндии на чемпионате мира 2019 года. В решающем матче мирового первенства финская команда победила сборную Канады со счётом 3:1. Дубль оформил капитан финнов Марко Анттила.

«Невероятная команда! Все преданные бойцы. Мои поздравления Йере Лехтинену и Юкке Ялонену и всем остальным в команде, поздравляю всех львов на льду. Финляндия — чемпион мира!», — написал Кекяляйнен в своём «твиттере».

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и под руководством Юкки Ялонена.