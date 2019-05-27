Какко: лучший день в жизни! Мы уже стали национальными героями

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко дал комментарий после победы в финале чемпионата мира 2019 года с командой Канады (3:1).

— Сейчас – лучший момент для финского хоккея?

— Да, это важный момент для нашего хоккея и для меня.

— Сейчас вы чувствуете себя лучше, чем великая шведская команда?

— Конечно!

— Это самый счастливый день в вашей жизни?

— Думаю, да.

— Вы выиграли золото ЮЧМ, МЧМ и теперь ЧМ. Что будете делать в оставшейся части карьеры?

— Олимпиада! И НХЛ, и ещё финская лига.

— Медаль вам нравится?

— Конечно, она классная.

— Как будете праздновать? Ваши партнёры сказали, что сборная закажет пиццу и пиво.

— Ещё не знаю.

— Могли представить себе такой результат в начале турнира?

— Да. Многие в нас не верили, но мы с самого начала знали, что если будем играть вместе, то победим.

— В Финляндию вернётесь национальными героями?

— Да, мы уже стали национальными героями.

Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев. Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.