Какко: лучший день в жизни! Мы уже стали национальными героями

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко дал комментарий после победы в финале чемпионата мира 2019 года с командой Канады (3:1).
— Сейчас – лучший момент для финского хоккея?
— Да, это важный момент для нашего хоккея и для меня.
— Сейчас вы чувствуете себя лучше, чем великая шведская команда?
— Конечно!
— Это самый счастливый день в вашей жизни?
— Думаю, да.
— Вы выиграли золото ЮЧМ, МЧМ и теперь ЧМ. Что будете делать в оставшейся части карьеры?
— Олимпиада! И НХЛ, и ещё финская лига.
— Медаль вам нравится?
— Конечно, она классная.
— Как будете праздновать? Ваши партнёры сказали, что сборная закажет пиццу и пиво.
— Ещё не знаю.
— Могли представить себе такой результат в начале турнира?
— Да. Многие в нас не верили, но мы с самого начала знали, что если будем играть вместе, то победим.
— В Финляндию вернётесь национальными героями?
— Да, мы уже стали национальными героями.
Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев. Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.
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