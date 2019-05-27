Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон

Нападающий Данис Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом». По информации пресс-службы казанского клуба, соглашение рассчитано на один сезон.

В сезоне-2018/19 38-летний форвард провёл 42 матча и набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф на счету опытного хоккеиста две результативные передачи в трёх играх. Сезон-2019/20 станет для Даниса 15-м в составе «Ак Барса», что сделает его рекордсменом команды.

В составе казанского клуба Зарипов трижды завоёвывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.