Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом» на один сезон
Нападающий Данис Зарипов подписал новый контракт с «Ак Барсом». По информации пресс-службы казанского клуба, соглашение рассчитано на один сезон.
В сезоне-2018/19 38-летний форвард провёл 42 матча и набрал 32 (9+23) очка. В плей-офф на счету опытного хоккеиста две результативные передачи в трёх играх. Сезон-2019/20 станет для Даниса 15-м в составе «Ак Барса», что сделает его рекордсменом команды.
В составе казанского клуба Зарипов трижды завоёвывал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018). В минувшем сезоне «Ак Барс» вылетел из плей-офф после первого раунда. Казанская команда проиграла в четырёх матчах «Авангарду», а в межсезонье Дмитрий Квартальнов сменил Зинэтулу Билялетдинова на посту наставника клуба.
Квартальнов: Зарипов — настоящий лидер. Он нужен любой команде, особенно нам
- 27 мая 2019
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