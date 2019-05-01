Квартальнов: Зарипов — настоящий лидер. Он нужен любой команде, особенно нам

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от назначения на новую должность и рассказал о планах клуба в селекционной работе.

«О предложении из Казани я не размышлял долго, таких вариантов в карьере не бывает много. Я очень рад вернуться в Казань уже в качестве главного тренера и счастлив, что руководители республики и клуба вместе с болельщиками доверили мне возглавить такую великую команду. В небольшой истории КХЛ у «Ак Барса» уже три Кубка Гагарина, это выдающийся результат. Ответственность будет колоссальная, но мы с тренерским штабом готовы к любым вызовам, понимаем, какие сложные задачи нам предстоит решить, цели клуба всем понятны.

Для начала нам предстоит работа на трансферном рынке — хотелось бы точечно усилиться по всем линиям. Что касается Даниса Зарипова, то это хоккеист высокого уровня, который умеет играть в большинстве, умеет вести за собой партнеров. Это настоящий лидер, который нужен любой команде, и особенно нам, чтобы стать большим примером для молодых игроков в составе.

Как сказал президент клуба, в сезоне мы постараемся играть в атаке комбинационно и зрелищно, также будем активно пользоваться возможностями клубной вертикали — привлекать игроков из выстроенной системы «Ак Барса», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанского клуба.