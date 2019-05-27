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Третьяк: игроки могли вообще не приезжать на ЧМ-2019, нельзя их так критиковать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: игроки могли вообще не приезжать на ЧМ-2019, нельзя их так критиковать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги выступления россиян на чемпионате мира. Сборная России завоевала бронзовые медали.

«Я бы поставил ребятам четвёрку, у меня нет ни к кому претензий. Они бились и старались. У болельщиков от любви до ненависти один шаг. Сегодня любят, а если проиграли, то всё плохо, так нельзя. Во всём мире люди с уважением относятся к своим спортсменам, которые защищают свою страну. Хоккеисты могли вообще не приезжать после сложного сезона, отдыхать, а когда потом им говорят, что они никто, это некрасиво.

Как президент ФХР, я бы сократил число команд на чемпионате мира, а как член международной федерации, который борется за то, чтобы хоккей был во всём мире, конечно, хотелось бы, чтобы больше команд участвовало», — цитирует Третьяка ТАСС.

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