Третьяк: игроки могли вообще не приезжать на ЧМ-2019, нельзя их так критиковать

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк подвёл итоги выступления россиян на чемпионате мира. Сборная России завоевала бронзовые медали.



«Я бы поставил ребятам четвёрку, у меня нет ни к кому претензий. Они бились и старались. У болельщиков от любви до ненависти один шаг. Сегодня любят, а если проиграли, то всё плохо, так нельзя. Во всём мире люди с уважением относятся к своим спортсменам, которые защищают свою страну. Хоккеисты могли вообще не приезжать после сложного сезона, отдыхать, а когда потом им говорят, что они никто, это некрасиво.



Как президент ФХР, я бы сократил число команд на чемпионате мира, а как член международной федерации, который борется за то, чтобы хоккей был во всём мире, конечно, хотелось бы, чтобы больше команд участвовало», — цитирует Третьяка ТАСС.

«Бронза — это не результат для нашего хоккея. Если мы уважаем себя» В том, кто был лучшим игроком сборной, разногласий не было.