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Президент Финляндии: Анттилу выдвигают на моё место. Повезло, что выборы прошли

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Президент Финляндии: Анттилу выдвигают на моё место. Повезло, что выборы прошли
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Президент Финляндии Саули Нийнистё выступил с речью на встрече национальной сборной, выигравшей золото чемпионата мира.

«Прекрасное выступление! Хоккеисты сборной вошли в историю финского хоккея, мы никогда не забудем решающие матчи. Вы, игроки, подарили стране не только блестящее выступление —вы подарили счастье всем финнам. Хочу поблагодарить вас от всей души.

В вашей игре было всё. Мы все пережили слёзы радости и поражения, заработав потрясающий опыт. В финале я страшно нервничал после первого периода, но напрасно. Вы сделали это.

Савинайнен уже предложил сделать Анттилу президентом страны. Мне повезло, что президентские выборы уже прошли», — приводит слова президента издание Illta-Sanomat.

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