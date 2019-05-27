Член правления «Слована»: уже сообщили КХЛ об уходе, но хотим сохранить арену

Член правления братиславского «Слована» Юрай Широки-младший прокомментировал решение команды отказаться от участия в Континентальной хоккейной лиге.



«Мы не нашли инвестора и будем играть в Словакии в следующем сезоне. Уже известили об этом КХЛ, сообщив, что пока не справляемся с выплатой клубных долгов. Теперь мы хотим вернуться в наш чемпионат, где будем бороться за самые высокие цели.



Не хотим покидать арену имени Ондрея Непелы. „Слован“ всегда играл здесь и хочет продолжить выступать на арене. Других вариантов мы не ищем. Да, у нас есть несколько миллионов долгов за аренду стадиона. Мы хотим поговорить с руководством города, чтобы решить данный вопрос», — приводит слова функционера Sport Aktuality.

«Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ