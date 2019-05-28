Хара — четвёртый игрок в финале Кубка Стэнли, набравший очки в возрасте 42+
В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 4:2. Результативной передачей при победном голе отметился 42-летний словацкий ветеран «мишек» Здено Хара. Также на его счету бросок в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.38 на льду.
Только три человека старше Хары имеют на своём счету очки в финале Кубка Стэнли. Марк Рекки набрал 7 баллов в 2011 году, играя за «Бостон». Гэри Робертс (Питтсбург Пингвинз», 2008) и Даг Харви («Сент-Луис, 1967) записали в свой актив по очку в финальной серии. Всем им было по 43 года.
«Бостон» повёл в серии 1-0. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 30 мая, начало – в 3:00 мск.
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