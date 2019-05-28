Победная серия «Бостона» в играх с «Сент-Луисом» — третья в истории Кубка Стэнли

В первом матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома одержал волевую победу над «Сент-Луис Блюз» — 4:2. Победители более чем в два раза перебросали соперника – 38-18.

Эта победа стала для «Бостона» девятой подряд в матчах с «Сент-Луисом» в плей-офф НХЛ. Ранее команды дважды играли в Кубка Стэнли. В 1970 и 1972 годах «Бостон» победил с одинаковым счётом — 4-0. Рекорд по этому показателю принадлежит «Эдмонтон Ойлерз», который с 1983 по 1988 года выиграл у «Виннипег Джетс» первые 16 матчей в сериях плей-офф. Второе место занимает победная серия «Эдмонтона» с «Монреаль Канадиенс» (12 игр).

Счёт на восьмой минуте открыл форвард гостей Брэйден Шварц. На старте второго периода он отметился результативной передачей на Владимира Тарасенко. До второго перерыва хозяева смогли восстановить равновесие, отличились Коннор Клифтон и Чарли Макэвой. На 46-й минуте «Бостон» вперёд вывел Шон Курали. Точку в матче поставил Брэд Маршан, поразивший пустые ворота.