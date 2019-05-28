Кэссиди: «Бостон» играл недостаточно жёстко, на нас сказалась пауза

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди подвёл итоги победы над «Сент-Луис Блюз» (4:2) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.



«В первую очередь надо лучше начать. Также в начале мы недостаточно жёстко действовали на синей линии. Мне об этом не нравится говорить, но пауза на этом тоже сказалась. Надеюсь, в среду с этим дела будут обстоять получше. У соперника очень тяжёлая команда, поэтому без желания сражаться подборы выиграть будет невозможно. Это тоже надо исправить.



Всё шло не по нашему сценарию, поэтому и была произведена перестановка. Сегодня тройке Бержерона было сложно найти игру, и другие ребята с точки зрения владения шайбой были лучше. Но мы весь год использовали тройку Курали против ведущих сил противника. Сегодня мы решили пойти таким путём, это сработало, но перед вторым матчем мы всё проанализируем ещё раз. Звено Чарли Койла сегодня тоже сыграло хорошо. Они много владели шайбой, что зачастую позволяет сдерживать сильных соперников. Обычно звено Бержерона много владеет шайбой в зоне атаки, но по какой-то причине сегодня им это не удалось», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис». Звери из «Бостона» были сильнее «Мишки» в очередной раз показали характер.