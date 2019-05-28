Сушинский: перевести «Авангард» на Запад — логично, но спортивного смысла нет

Президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский подвёл итоги совета директоров КХЛ.
«Один из самых главных вопросов, который рассматривался сегодня, — структура следующего сезона. Несмотря на уход «Слована», у каждой команды останется по 62 матча. Это будет достигнуто за счёт дополнительных игр в своей конференции. С кем-то проведём по четыре матча. Был ли вариант, при котором «Авангард» переместят на Запад? Я о нём не слышал и вообще, если честно, об уходе «Слована» узнал только что. Но, наверное, такой вариант лига рассматривала и, возможно, это было бы логично с точки зрения логистики. Но с точки зрения спортивного интереса смысла никакого не было. Поэтому остаёмся на Востоке.
Что касается рейтинга, отметили, что мы поднялись всего лишь на одну строчку. А это значит, есть над чем работать. К сожалению, мы не в силах увеличить размеры нашей арены. Значит, будем увеличивать заполняемость. Вот у «Автомобилиста» она выше 90 процентов, этого показателя тяжело достигнуть, но будем стараться и ждём болельщиков в Балашихе.
Если говорить о самой системе рейтинга, то мы стараемся работать по всем параметрам, главное — делать так, чтобы рос интерес к клубу, а от это выигрывают все — и лига, и мы. Очень интересно начинание с «умными шайбами», тем более что у нашего клуба также есть своя технологическая программа», — приводит слова Сушинского пресс-служба лиги.
- 28 мая 2019
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