Модано: Тарасенко и Барбашёв — составляющие успеха «Сент-Луиса»

Легендарный хоккеист Майк Модано высказал мнение, что российские нападающие «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв могут сыграть значимую роль в финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».

«Оба русских — составляющие успеха «Сент-Луиса». Тарасенко уже не первый год является одним из лидеров команды. Он даже в неудачные для «Блюз» времена отдавал всего себя клубу. А Барбашёв добился очень серьёзного прогресса в нынешнем сезоне. Оба могут сыграть существенную роль в исходе финала Кубка Стэнли», — приводят слова Модано «Известия».

В первом матче финальной серии «Бостон» дома одержал победу со счётом 4:2. Следующий матч также состоится на льду «Брюинз» 30 мая, начало – в 3:00 мск.