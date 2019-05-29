Мактавиш: «Сент-Луис» способен побеждать тогда, когда никто в них уже не верит

Новый главный тренер ярославского «Локомотива», четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крэйг Мактавиш прокомментировал победу «Бостон Брюинз» над «Сент-Луис Блюз» (4:2) в первом матче финальной серии.
«У «Блюз» в этом сезоне совершенно потрясающий характер, дающий им возможность побеждать тогда, когда никто в них уже не верит. В предыдущих стадиях «Сент-Луис» проигрывал «Далласу» и «Сан-Хосе» по ходу серий, но отыгрывался и в итоге побеждал. Дисциплина и самоотдача, а также мастерство лидеров — Тарасенко, Шенна, Пьетранджело, вратаря Биннингтона, дают команде хорошие шансы на успех в серии.
У «Бостона» есть как опытные хоккеисты, выигрывавшие с командой Кубок Стэнли в 2011 году, так и молодые ребята. В «Брюинз» собрался очень сбалансированный состав во всех линиях, и с такими мастерами, как Бержерон, Маршан, Хара, Раск, Пастрняк, Крейчи, Юханссон, им по плечу любые задачи», — приводят слова а «Известия».
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