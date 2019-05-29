Метсола: в Финляндии началась какая-то Мёркёмания. Это невероятно

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал признание лучшим вратарём сезона КХЛ и поделился мнением о победе сборной Финляндии на чемпионате мира.

«Очень приятно получить награду лучшему вратарю, у нас собралась прекрасная команда. Самым запоминающимся моментом сезона стал плей-офф и серия с «Авангардом», которая получилась очень зрелищной. Приятно находиться на такой замечательной церемонии, спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают, будем стараться радовать их дальше.

До сих пор не могу отойти от эмоций после победы сборной на чемпионате мира. Вы не представляете, как вся страна празднует, это просто безумие, безумие! Команда может поехать в тур по стране и в каждом городе отмечать свой успех. Честно говоря, всё это удивительно. В плей-офф они были сплочённым коллективом, каждый играл сердцем, очень рад за ребят.

И вы не представляете, началась какая-то Мёркёмания (Мёркё – прозвище Марко Анттилы. – Прим. «Чемпионата»), это невероятно. Уже такой немолодой парень, который просто пахал всю жизнь. Это всё вернулось, суперсчастлив за него, он – настоящий лидер, Марко заслужил весь хайп вокруг себя", — цитирует Метсолу официальный сайт КХЛ.