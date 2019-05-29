Экс-форвард московского «Динамо» Аслан Раисов продолжит карьеру в «Югре»

Состав «Югры» пополнили нападающие Аслан Раисов и Айрат Зиазов, информирует официальный сайт ханты-мансийского клуба. Контракты с хоккеистами заключены на сезон.
Раисов знаком югорским болельщикам по межсезонью-2017. Тогда ему не удалось закрепиться в «Югре», и форвард отправился в красноярский «Сокол». В следующем сезоне Раисов в составе санкт-петербургского «Динамо» завоевал Кубок Петрова. В сезоне-2015/16 играл в воронежском «Буране», где набрал 46 (18+28) очков в 51 матче. По итогам сезона Раисов получил звание лучшего игрока ВХЛ (приз имени Анатолия Фирсова) и был признан лучшим бомбардиром лиги. В минувшем сезоне Раисов играл в «Сарыарке», «Буране» и московском «Динамо». В составе столичной команды он сыграл 13 игр, в которых отметился голом и тремя результативными передачами. В плей-офф сыграл два матча.
28-летний Зиазов уже надевал форму «Югры» в сезоне-2014/15. Тогда в «Югре» он сыграл восемь матчей, отличившись забитым голом и результативной передачей. Прошедшие два года Зиазов провёл в карагандинской «Сарыарке», стабильно набирая более 40 очков. Отметим, что минувший сезон для нападающего стал наиболее результативным, на его счету 47 (14+33) очков в регулярном чемпионате и 19 (7+12) в плей-офф. Кроме того, Зиазов является самым результативным игроком карагандинской команды, лучшим бомбардиром ВХЛ и действующим обладателем Кубка Петрова в составе «Сарыарки».
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