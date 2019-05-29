«Сан-Хосе» подписал контракт с форвардом сборной Германии Бергманном

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании стандартного контракта новичка с форвардом сборной Германии Леаном Бергманном, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три сезона. 20-летний нападающий ранее не был задрафтован клубами НХЛ.

Минувший сезон хоккеист провёл в составе «Изерлона» и набрал 29 (20+9) баллов в 50 матчах регулярного чемпионата Германии. На ЧМ-2019 провёл пять матчей, в которых не набрал очков. Это был дебютный чемпионата мира для уроженца Хемера. Всего за национальную команду Леон сыграл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал две результативные передачи при показателе полезности "+2".

С 15 до 19 лет Бергманн выступал за юниорские команды в Швеции, а затем и в США.