«Сан-Хосе» подписал контракт с форвардом сборной Германии Бергманном
«Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании стандартного контракта новичка с форвардом сборной Германии Леаном Бергманном, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три сезона. 20-летний нападающий ранее не был задрафтован клубами НХЛ.
Минувший сезон хоккеист провёл в составе «Изерлона» и набрал 29 (20+9) баллов в 50 матчах регулярного чемпионата Германии. На ЧМ-2019 провёл пять матчей, в которых не набрал очков. Это был дебютный чемпионата мира для уроженца Хемера. Всего за национальную команду Леон сыграл 17 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал две результативные передачи при показателе полезности "+2".
С 15 до 19 лет Бергманн выступал за юниорские команды в Швеции, а затем и в США.
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