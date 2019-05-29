Президент СКА: отпускаю Гусева в НХЛ, он заслужил игрой на Олимпиаде

Президент СКА Геннадий Тимченко ответил на вопрос о возможности возвращения в «армейский» клуб нападающего Никиты Гусева и рассказал о будущем главного тренера Ильи Воробьёва.

«Он же поедет в НХЛ играть, и я его отпускаю. Отпускаю, потому что он заслужил, в том числе своей игрой на Олимпиаде в Пхёнчхане, забив этот гол в финале. Ему пора на самом деле, он уже взрослый мальчик. Я больше переживаю, признаться, что наша молодёжь пытается уехать в Северную Америку в 20-21 год. Зачем? Не понимаю, ведь не каждому из них там уготована судьба Панарина. Да и Артемий там четыре года уже отыграл, а сколько Кубков выиграл? Пока что-то ни одного, а у нас в СКА выиграл.

У Воробьёва есть контракт, он под контрактом. Всегда можно на кого-то свалить своё поражение, но не нужно забывать, что хоккей — это командная игра. Здесь и я несу ответственность за результаты клуба. В сборной — уже в меньшей степени, конечно», — цитирует Тимченко «Р-Спорт».