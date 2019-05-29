Михеев: еду в Северную Америку не для того, чтобы попадать в сборную России

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.
«Будет тяжело пробиться в основной состав, но я готов к этому. Думаю, что более подробно обсудим мою роль в команде, когда приеду. Кое-какие намётки есть, мы разговаривали с Майком Бэбкоком, но детали пока не обсуждали. Сейчас немного отдохну, а потом буду работать, мне это очень интересно, предстоит много работы.
За чемпионатом мира следил, некоторые групповые матчи не видел, плей-офф смотрел полностью. Никакой обиды на тренеров у меня нет, надо продолжать работать дальше, мое дело – работать, а тренерский штаб выбирает состав и руководит игрой. Я еду в Северную Америку не для того, чтобы попадать в сборную, а чтобы развиваться. В сборную всегда приятно попадать, там уже как сложится.
Честно говоря, я не знал, что попаду в символическую сборную КХЛ. Очень неожиданно, что попал в эту сборную, это большая честь для меня, очень приятно. Хочу поблагодарить всех партнёров по «Авангарду», тренерский штаб, болельщиков, без них я бы ничего не добился», – цитирует Михеева ТАСС.
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