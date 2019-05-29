Панин: Маннинен сыграл одну из главных ролей в составе сборной Финляндии

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о прошедшем чемпионате мира в Словакии. Сборная России завоевала бронзовые медали, обыграв чехов в матче за третье место, а победителем турнира стала финская команда, вернувшая себе титул чемпионов мира спустя восемь лет.



«Честно говоря, ни одной игры не смотрел. Из новостей узнавал, читал какие-то вещи. Знаю, что взяли бронзовые медали. Конечно, я прекрасно понимаю всех болельщиков, что хочется золота. Может быть, люди видели какие-то ошибки. Читал, что был негатив. Это спорт, всё может быть. Хочется поздравить сборную Финляндии. Там пацаны — молодцы, старались. И наш новичок Сакари Маннинен одну из главных ролей играл», — приводит слова Панина пресс-служба «Салавата Юлаева».

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