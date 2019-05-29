«Олег Валерьевич всё-таки больше тренер»: Панарин сыграл в аэрохоккей со Знарком
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин опубликовал в своём «инстаграме» видео времяпрепровождения с бывшим главным тренером сборной России и нынешним наставником «Спартака» Олегом Знарком. 27-летний Панарин встречается с дочерью тренера — Алисой Знарок.
«Олег Валерьевич всё-таки больше тренер», — написал российский форвард.
Олег Знарок — один из самых титулованных российских тренеров. В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина — дважды с московским «Динамо» (сезоны 2011/12 и 2012/13) и один раз с петербургским СКА (сезон-2016/17). Под его руководством сборная России стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.
Ближе к ХК МВД, чем к СКА. Какой будет состав у Знарка в «Спартаке»
У команды Олега Валерьевича не будет суперзвёзд и неограниченных возможностей. Когда-то давно это не мешало ему побеждать.
- 29 мая 2019
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