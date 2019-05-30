Хара после свистка ударил кулаком в лицо форварда «Блюз» Маруна

Во втором матче финальной серии за Кубок Стэнли «Бостон Брюинз» принимает «Сент-Луис Блюз». В середине третьего периода счёт равный — 2:2. В одном из эпизодов 42-летний защитник хозяев Здено Хара после свистка ударил кулаком в лицо форварда «музыкантов» Патрика Маруна. Санкций к словаку не последовало.

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Результативным вышел первый период. Дважды хозяева выходили вперёд и оба раза гости отыгрывались. В составе «Бостона» отличились Чарли Койл и Юаким Нордстрём, у «Сент-Луиса» — Роберт Бортуццо и Владимир Тарасенко.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.