Форвард «Бостона» Грызлик получил травму после удара в голову от Сундквиста

Во втором матче финальной серии за Кубок Стэнли «Бостон Брюинз» принимает «Сент-Луис Блюз». В начале третьего периода счёт равный — 2:2. В концовке стартового периода форвард гостей Оскар Сундквист, пытаясь провести силовой приём на Мэтте Грызлике, попал ему в голову и нанёс травму. Сундквист впоследствии получил двухминутный штраф.

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Особо результативным вышел первый период. Дважды хозяева выходили вперёд и оба раза гости отыгрывались. В составе «Бостона» отличились Чарли Койл и Юаким Нордстрём, у «Сент-Луиса» — Роберт Бортуццо и Владимир Тарасенко.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон Кэпиталз». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.