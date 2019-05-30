Ковальчук: пивной ужин был официальным. Обыграли чехов, поехали в ресторан

Капитан сборной России Илья Ковальчук дал комментарий по поводу информации о пивном ужине команды в Братиславе в ходе чемпионата мира 2019 года по хоккею.



«Мы поехали, у нас было всё официально. Игровой день, победили чехов, взяли автобус и поехали в ресторан. Посидели, выпили пива, поели суши. В 10:30 мы были в гостинице. Какие проблемы?



160 литров пива? Я бы мог написать, что и 200. Если всё будем читать, что на заборе написано… Были люди, которые вообще не пили. Может, кто-то всё один выпил. Я лично выпил кружки три-четыре. После игры спокойно могу себе позволить выпить пива», — приводит слова Ковальчука «Спорт-экспресс».

Сборная России заняла третье место на турнире, обыграв в матче за бронзовые медали чехов со счётом 3:2 Б.

Словацкие СМИ: сборная России выпила очень много пива после победы над Чехией