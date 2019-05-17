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Словацкие СМИ: сборная России выпила очень много пива после победы над Чехией

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Словацкие СМИ: сборная России выпила очень много пива после победы над Чехией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало кадры командного ужина сборной России по хоккею во время чемпионата мира 2019 года. Ужин состоялся сразу после матча группового турнира с Чехией (3:0). Игра прошла 13 мая.

На фото запечатлены хоккеисты сборной России внутри и около одного из популярных ресторанов азиатской кухни в Братиславе в вечернее время. На столе находятся пивные бокалы. По данным издания, россияне появились в заведении около девяти часов вечера.

Источник утверждает, что хоккеисты сначала заказали суши, а потом употребили много пива – около 160 бокалов (если разделить на 24 человека, то около шести на одного), после чего вернулись в отель на автобусе.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Всех, кто придёт поболеть за любимую команду на чемпионате мира в рестораны «Ёрш», ждёт специальное предложение. При заказе в ресторане или онлайн-заказе «Сета хоккеиста» каждому гостю подарят шайбу с фирменным логотипом. В день трансляции финала в залах ресторанов будут разыгрываться шайбы с автографами участников сборной России по хоккею.

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