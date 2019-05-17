Словацкие СМИ: сборная России выпила очень много пива после победы над Чехией

Словацкое издание sport24.pluska.sk опубликовало кадры командного ужина сборной России по хоккею во время чемпионата мира 2019 года. Ужин состоялся сразу после матча группового турнира с Чехией (3:0). Игра прошла 13 мая.

На фото запечатлены хоккеисты сборной России внутри и около одного из популярных ресторанов азиатской кухни в Братиславе в вечернее время. На столе находятся пивные бокалы. По данным издания, россияне появились в заведении около девяти часов вечера.

Источник утверждает, что хоккеисты сначала заказали суши, а потом употребили много пива – около 160 бокалов (если разделить на 24 человека, то около шести на одного), после чего вернулись в отель на автобусе.

После четырёх игр на турнире российская команда возглавляет свою группу. На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.

Всех, кто придёт поболеть за любимую команду на чемпионате мира в рестораны «Ёрш», ждёт специальное предложение. При заказе в ресторане или онлайн-заказе «Сета хоккеиста» каждому гостю подарят шайбу с фирменным логотипом. В день трансляции финала в залах ресторанов будут разыгрываться шайбы с автографами участников сборной России по хоккею.

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