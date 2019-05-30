Какко: пять лет назад у меня обнаружили диабет, но это не влияет на игру

Нападающий сборной Финляндии Каапо Какко сравнил себя с американским форвардом Джеком Хьюзом. Оба хоккеиста являются фаворитами предстоящего драфта НХЛ.
«У нас много общего. Мы оба техничны. У него хорошее катание, он отлично катит. В остальном мы на равных. У каждого клуба есть свои потребности и предпочтения. Джек — очень талантливый хоккеист, и он отлично владеет коньками. Это всё, что я могу сказать. Что касается меня, то я хорошо играю в атаке, могу забить, создать голевой момент, подержать шайбу. Считаю, что в этом заключаются мои сильные стороны. Надеюсь, что готов к НХЛ. Но в любом случае мне ещё надо работать, чтобы стать сильнее и быстрее в углах. Я знаю, что могу работать с шайбой, но и в этой области я должен прибавить.
Пять лет назад мне поставили диагноз — диабет и целиакию (организм не способен потреблять глютен. — Прим. «Чемпионата»), но врачи тогда сказали, что я могу заниматься спортом. И сейчас нет никаких ограничений. Это никак не влияет на мою игру, и я даже не думаю об этом», — приводит слова Какко официальный сайт НХЛ.
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