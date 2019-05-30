Кэссиди: «Бостон» действовал на льду разрозненно, за что и был наказан

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал игру команды во втором матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:3 ОТ).
«Нам не хватало энергии, когда мы владели шайбой, чтобы создавать моменты. Как в равных составах, так и в неравных. Для того чтобы действовать агрессивно в атаке, команде не хватало поддержки. В некоторых игровых моментах — когда вывели из строя Грызлика или когда атаковали Туукку, — хочется отправить месседж. Мы пропустили эти моменты сквозь пальцы, что расстраивает.
Гости играли не столько отчаянно, сколько решительно, понимая сложившуюся ситуацию. По сравнению с первым матчем они сыграли плотнее, не давали нам пространства. Мы действовали на льду разрозненно, за что и были наказаны», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
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