«Автомобилист» обменял в «Сибирь» Николая Тимашова

Екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь» совершили обмен. В Новосибирск отправился защитник Николай Тимашов, взамен Екатеринбург получил денежную компенсацию. Напомним, Тимашов подписал контракт с «Автомобилистом» 7 мая.
Николай родился в Магнитогорске 3 мая 1994 года, воспитанник «Металлурга». Карьеру начинал в молодёжной команде «Магнитки» — «Стальных Лисах». В сезоне-2012/13 Николай стал лучшим игроком МХЛ по показателю полезности ("+53"), в том же году он дебютировал в КХЛ, сыграв три игры за «Металлург». В 2014 году Николай перешёл в «Ижсталь», с которой дошёл до финала Братины и был признан лучшим защитником ВХЛ. На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал на протяжении трёх лет. В прошлом сезоне защитник перешёл в “Нефтехимик”. Всего в КХЛ сыграл 207 матчей, набрав 45 (14+31) очков. Выступал за олимпийскую сборную России.
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