У «Ак Барса» новая команда, Уфа стала сильнее. События КХЛ во время ЧМ

Большую часть мая внимание хоккейной общественности было приковано к чемпионату мира в Словакии, а о КХЛ вообще толком не вспоминали с момента открытия трансферного окна и до вчерашнего вечера, когда прошло торжественное закрытие сезона-2018/19. Но на время мирового форума жизнь в клубах не остановилась, произошло немало интересных событий. Рассказываем, что вы могли упустить из жизни КХЛ за последний месяц. Начинаем с Восточной конференции.

В «Ак Барсе» будет новая команда

Дмитрий Квартальнов официально стал главным тренером казанцев ещё 1 мая, и после этого важного назначения казанский клуб стал активно работать на трансферном рынке. В течение последнего месяца весны «Ак Барс» расстался с Александром Свитовым, продлил контракты со Станиславом Галиевым, Артёмом Лукояновым и Данисом Зариповым, а также подписал соглашения с целым рядом новичков.

Стал понятен состав вратарской бригады «Ак Барса», куда помимо Эмиля Гарипова войдёт швед Адам Рейдеборн, а также Тимур Билялов, отыгравший приличный сезон в рижском «Динамо». Ударную тройку, очевидно, составят Джастин Азеведу с новичками Мэттью Фрэттином и Патрисом Кормье. Защиту усилит Игорь Ожиганов, на перспективу взят Кристиан Хенкель, а в нижние звенья нападения подписаны Кирилл Петров и Михаил Фисенко.

Так что, учитывая апрельские изменения, в Казани в следующем сезоне будет новая команда, и от Дмитрия Квартальнова, получившего в мае звание заслуженного тренера России, ждут больших дел.

«Авангард» проводил в НХЛ Михеева и мечтает о суперсвязке из «Динамо»

«Авангард» пока не слишком активен на трансферном рынке, и это начинает тревожить омских болельщиков. После прошлого сезона они безгранично доверяют руководству клуба, но в то же время видят, что рынок, по крайней мере российский, стремительно пустеет. Последними лакомыми кусками остаются Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв, и известно, что «ястребы» — одни из главных претендентов на эту связку.

Напоминаем, что у Кагарлицкого нет нового соглашения ни с одним из клубов, а вот Вадим Шипачёв на контракте у московского «Динамо». Известно, что оба форварда хотят играть вместе, и если «Авангарду» удастся уговорить Кагарлицкого, то повысятся шансы что-то придумать и с Шипачёвым. Пока в «Динамо» происходит юридическая неразбериха, вариант с обменом или выкупом контракта Вадима исключать не стоит.

Но это лишь разговоры, а пока «Авангард» больше теряет. После расставания с легионерами омичи проводили в НХЛ свою главную звезду Илью Михеева, а также попрощались с Евгением Медведевым, который три сезона был капитаном «ястребов».

С приобретениями в первые два звена «Авангард» не спешит, зато возвращает своих воспитанников. Это, несомненно, здорово, но пока не видно, с кем омичи собираются улучшать результаты прошлого сезона.

Пьянов, Минеев и Костин вернулись в «Авангард»

Боб Хартли и Майк Пелино больше не работают вместе Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Козлов сменил Пелино в «Авангарде»

Довольно неожиданно «ястребы» понесли потерю и в тренерском штабе. Майк Пелино, шесть лет отработавший в КХЛ, покинул омский клуб по семейным обстоятельствам. В «Авангарде» Пелино отвечал за розыгрыш большинства, и в следующем сезоне мы увидим, изменилось ли что-то в этом плане у «ястребов».

Функции канадского специалиста в команде теперь будет выполнять Вячеслав Козлов, в прошлом сезоне возглавлявший воскресенский «Химик» в ВХЛ. Козлов некогда играл за океаном под руководством Боба Хартли, и сейчас он находится в предвкушении совместной тренерской деятельности в «Авангарде».

Тренер «Авангарда» Козлов: работать рядом с Хартли — это как пойти в аспирантуру

«Сибирь» определилась с тренерским штабом и подписала крутого вратаря

«Сибирь» была довольно активна в мае. Во-первых, новосибирцы сформировали тренерский штаб Николая Заварухина. В него, помимо культовых для «Сибири» специалистов Андрея Тарасенко и Константина Капкайкина, вошёл Олег Ореховский, известный по самостоятельной работе в КХЛ с «Витязем».

Ореховский, Рябков и Гусов вошли в тренерский штаб «Сибири»

Во-вторых, «Сибирь» подписала ещё одного отличного легионера. Им стал голкипер Харри Сятери, отлично проявивший себя в своё время в составе «Витязя». Да, в этот раз Кирилл Фастовский не рискует с иностранцами и берёт только тех, кто уже показал себя в КХЛ.

Харри Сятери перешёл в «Сибирь» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Салават Юлаев» становится сильнее

Симпатию вызывает трансферная политика уфимского клуба в это межсезонье. В «Салавате» явно хотят уже на следующий год доказать, что выход в финал конференции – вовсе не потолок для команды Николая Цулыгина. В первую очередь уфимцы сумели сохранить костяк. Ещё в марте был продлён Хартикайнен, затем новое соглашение подписал Кугрышев, а в мае «Салават» официально продолжил сотрудничество с Юхой Метсолой, Владимиром Жарковым и Станиславом Гареевым.

При этом уфимцы не забывают точечно усиливаться. Так, на замену Кемппайнену обменян из «Йокерита» Сакари Маниннен, и на ЧМ-2019 мы имели возможность убедиться в классе этого игрока.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.

Также новичками «Салавата» стали Владислав Картаев и Евгений Лисовец, которые могут по-новому раскрыться в Уфе. По качеству состава юлаевцы сейчас не уступают никому на Востоке, в следующем сезоне эта команда сможет пошуметь не только в плей-офф.

«Барыс» нашёл замену Кормье и Фрэттину

Не собирается сдавать позиции и «Барыс», игра которого традиционно держится на легионерах. После прошлого сезона в Нур-Султане остались Андре Петерссон, Даррен Диц, Виктор Сведберг и Кёртис Валк, но ушли Мэттью Фрэттин и Патрис Кормье. Кроме того, пока непонятна ситуация с Брэндоном Боченски и Дастином Бойдом.

Ииро Пакаринен продолжит карьеру в «Барысе» Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Но руководство «Барыса» не сидит без дела и подписывает новых лидеров клуба. Из Магнитогорска в столицу Казахстана переехал Ииро Пакаринен, а из Филадельфии – Корбан Найт. Нур-султанцы редко ошибаются с североамериканцами уровня АХЛ, так что в следующем сезоне Найт вполне может стать одним из главных снайперов или бомбардиров всей КХЛ.

Форвард «Филадельфии» Корбан Найт перешёл в «Барыс»

Круговорот защитников в «Автомобилисте»

В прошлом сезоне мы не раз говорили о том, что слабое место «Автомобилиста» — не слишком высокий уровень защитников. У уральцев есть, конечно, Никита Трямкин и Алексей Василевский, но остальные ребята вряд ли тянут уровень топ-клуба КХЛ. Это и вышло боком екатеринбуржцам в плей-офф, где не получилось победить ни с помощью атаки, ни благодаря обороне.

При этом с нападением у «Автомобилиста» в следующем сезоне проблем возникнуть не должно. В клубе остаются Найджел Доус, Дэн Секстон и Анатолий Голышев, подписан крепкий игрок из АХЛ Петер Холланд и всем прекрасно известный Джефф Плэтт. А вот в обороне уральцы меняют шило на мыло. Ушли Кирилл Лямин, Георгий Мишарин и Станислав Егоршев, пришли Максим Березин, Фёдор Беляков, Рафаэль Батыршин, Павел Воробей. Есть ли какая-нибудь существенная разница между всеми этими фамилиями? Вряд ли.

В актив можно записать разве что возвращение Михала Чайковски, хотя словака тоже нельзя назвать образцом надёжности. По-настоящему усилить оборону «Автомобилиста» сможет Вячеслав Войнов, который в начале месяца склонялся к переходу в уральский клуб. Но очередной поворот в деле Войнова в НХЛ может заставить его повременить с решением.