Бэкес: будет несправедливо, если мы с «Сент-Луисом» будем улыбаться друг другу
Нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес поделился мнением о высоком градусе противостояния в финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз». Во втором матче серии хоккеисты «блюзменов» сделали 50 силовых приёмов. Напомним, счёт в противостоянии после двух матчей равный — 1-1.
«В серии появляется ненависть? Безусловно. Если бы мы все были на льду друзьями и улыбались друг другу, это было бы несправедливо по отношению к игре, в которую мы играем. Мы почти на вершине, боремся за главный приз мирового хоккея. Не думаю, что остался хоть один игрок, получающий удовольствие от кого-либо из соперников. Таким хоккей и должен быть», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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Атака, хиты и ненависть. Это было классно.
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